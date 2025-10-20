Médicos sin plaza interna marchan hacia el MINSA para exigir cupos de internado

Un grupo de más de 203 médicos egresados marchó de manera pacífica la mañana de este lunes, 20 de octubre, hacia la sede del Ministerio de Salud (MINSA), en el distrito de Ancón, para exigir la asignación de plazas de internado médico que les permitan continuar con su formación profesional.

Durante el último proceso de asignación de plazas, los 203 médicos no lograron acceder a una vacante, quedando en lista de espera. Los manifestantes portaban pancartas y consignas, solicitando una pronta solución por parte de las autoridades del sector.

“Somos médicos internos acreditados por el Consejo Médico, pero sin plaza laboral para iniciar nuestro internado. Confiamos en las declaraciones del ministro de Salud y en que las autoridades encontrarán una solución pronta a este problema”, declaró uno de los voceros del grupo durante la movilización.

El ministro de Salud reconoció que se trata de una situación recurrente cada año, en la que siempre queda un número de postulantes sin plaza disponible, aunque aseguró que se está trabajando para resolver el déficit.

A través de un comunicado, el MINSA informó que la Comisión de Docencia se reunió con los 203 egresados de las facultades de medicina afectados.

El objetivo del encuentro, según el ministerio, es identificar nuevas áreas de formación y ampliar las oportunidades de internado, garantizando así una capacitación adecuada para los futuros médicos del país.