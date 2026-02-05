Meduca denuncia presunta falsificación de 16 diplomas en concurso docente 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) detectó aproximadamente 16 presuntos diplomas falsos durante el Concurso Masivo de Nombramiento de Maestros y Profesores 2026, según informó la entidad tras concluir una revisión interna de la documentación presentada por los aspirantes.

Se detalló que los certificados, que corresponderían a una universidad particular, fueron entregados por participantes que buscaban ocupar vacantes docentes.

La institución rechazó “enérgicamente que personas que aspiran a servir como docentes [...] incurran en este tipo de irregularidades”, al advertir que tales actuaciones vulneran principios esenciales de la profesión educativa, entre ellos “ética, legalidad y responsabilidad”.

Además, ante la gravedad del hallazgo el viceministro administrativo encargado, Luis Herrera, junto al equipo de asesoría legal y recursos humanos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad de documento.

Según el Meduca, la acción busca que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades de acuerdo con la ley.