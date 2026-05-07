Meduca presenta nueva denuncia por presunta falsificación de diplomas para favorecer nombramientos docentes

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que presentó una nueva denuncia ante el Ministerio Público por la presunta falsificación de documentos vinculada al uso de diplomas irregulares que habrían sido utilizados para favorecer nombramientos docentes en distintas regiones del país.

De acuerdo con la entidad, la denuncia presentada este 7 de mayo está relacionada con supuestas irregularidades en la documentación académica presentada para acceder a plazas dentro del sistema educativo público.

El caso forma parte de las investigaciones que adelanta el Meduca sobre posibles anomalías en procesos de nombramientos y certificaciones académicas, luego de detectar documentos presuntamente falsificados utilizados para obtener posiciones docentes.

La institución no precisó la cantidad de personas involucradas en esta nueva denuncia, pero indicó que las irregularidades habrían ocurrido en varias regiones del país.