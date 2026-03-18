Menor de nueve meses presuntamente abusada sigue en UCI

La directora de la Senniaf, Lilibeth Cárdenas, se apersonó al hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, para conocer el estado de la menor de 9 meses presuntamente abusada, quien permanece en condición delicada.

Tras conocer el caso, la funcionaria señaló: “Apenas tuvimos conocimiento de la noticia viajamos, porque nos causó una gran consternación por lo grotesco de la situación y al tratarse de una bebé tan pequeña. Nosotros venimos a trabajar como institución; más allá de que otras instituciones intervengan o no, nosotros tenemos un compromiso con la niñez”.

Cárdenas también dio a conocer que se habilitaría una extensión de la oficina de la institución en la provincia de Veraguas. Según destacó, Veraguas figura entre las provincias con más casos de presunto abuso sexual, por lo que se buscaría reforzar la presencia institucional, señalando además que el personal es insuficiente y que es necesario ampliar la atención, especialmente en áreas cercanas a las comarcas.

En cuanto al estado de salud, la menor ingresó en condición crítica al Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega tras presentar un cuadro gastroentérico severo. Requirió reanimación, intubación y manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece con soporte ventilatorio mientras continúan las investigaciones.

“La noche del viernes 13 de marzo recibimos a una menor de 9 meses con un cuadro gastroentérico, con vómitos y diarrea severos, la cual llegó en un estado crítico. Se activaron los protocolos pediátricos; el pediatra constató el estado crítico de la paciente y fue manejada con ventilación. La paciente necesita soporte ventilatorio, por lo que fue intubada y llevada a la UCI”, detalló el subdirector médico del hospital, Jaime Izaga.

En tanto, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Veraguas, se mantiene en investigación por este lamentable hecho.