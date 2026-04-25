MiAMBIENTE supervisa la optimización de la PTAR en Residencial Santa Sofía

Ante el incremento de denuncias ciudadanas, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) desplegó a su equipo técnico de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA) para inspeccionar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Residencial Santa Sofía, en el corregimiento de Pacora.

Según reporte de la entidad, la diligencia tuvo como finalidad evaluar la operatividad de los sistemas y el impacto de sus descargas en los ecosistemas hídricos aledaños, específicamente en el río Tataré, afluente del río Pacora.

MiAmbiente informó que, durante el recorrido, los técnicos constataron que las unidades de tratamiento, incluyendo los procesos de cloración, digestión y procesos biológicos, se encuentran operativas. En el momento de la inspección, no se reportaron olores molestos, residuos sólidos visibles ni alteraciones significativas en la coloración de los vertidos.

De acuerdo con el informe preliminar, los análisis de laboratorio realizados entre octubre de 2025 y marzo de 2026 muestran una mejora progresiva en la calidad del efluente. No obstante, el Ministerio determinó que, aunque se cumple con la normativa para la mayoría de los parámetros, aún persisten brechas en la eliminación de nutrientes, específicamente en la remoción de nitrógeno total.

Ante esta situación, MiAMBIENTE ha girado instrucciones precisas a la empresa responsable para reforzar los ajustes operativos inmediatos. El Ministerio subrayó que el seguimiento será constante, dada la conectividad hídrica de la cuenca, y adelantó que se realizarán nuevos cotejos de laboratorio para verificar el cumplimiento integral de la norma DGNTI-COPANIT 35-2019.

“Nuestra gestión no se limita a la inspección puntual; estamos estableciendo una fiscalización rigurosa sobre el desempeño ambiental de estos sistemas”, señaló la institución, indicando que el informe técnico final determinará las acciones administrativas que procedan. Como medida adicional, se ha programado un recorrido de monitoreo desde la naciente del río Tataré para descartar otras fuentes de contaminación.

Esta intervención en Santa Sofía se suma a la estrategia nacional de recuperación de fuentes hídricas. MiAMBIENTE informó que, mediante el Proyecto de Identificación y Mitigación de Puntos Críticos, se han intervenido más de 800 puntos de contaminación a nivel nacional.

Actualmente, las autoridades mantienen bajo la lupa 420 puntos activos, de los cuales 56 han sido declarados en estado de abandono. Estas acciones se amparan en el Decreto Ejecutivo No. 1 de noviembre de 2025, normativa que regula la gestión integral de pasivos ambientales y faculta al Estado para determinar responsabilidades y exigir la rehabilitación de sistemas de tratamiento que operen de forma deficiente.

El Ministerio de Ambiente reiteró que los monitoreos continuarán en todo el territorio nacional como parte de su política de protección de los recursos hídricos.