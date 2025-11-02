MiBus anuncia desvíos por desfiles patrios en la Vía España

La empresa Transporte Masivo de Panamá S.A. (MiBus) anunció desvíos en el recorrido de sus rutas, en Vía España, el 3 y 4 de noviembre por desfiles patrios, desde Vía Argentina hasta la Iglesia del Carmen, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Las rutas afectadas serán:

- Albrook - directo Cincuentenario - Panamá Viejo - El Balboa

- Albrook - Calle 50 - Vía Porras - Vía España

- Metro Iglesia del Carmen - La Cresta - Av. El Paical - Camino de Cruces

- Vía España - Directo - Metro Pedregal- Zona Paga 5 de Mayo - Vía España - Metro Pedregal

- Albrook - Vía España - Metro Pedregal

Todas las rutas deben girar a la derecha al llegar al semáforo en el cruce de Vía Brasil con la Avenida Ramón Arias, continuando hacia la Avenida Simón Bolívar. Posteriormente, es necesario tomar el puente que conecta con la Avenida Martín Sosa para proseguir hasta el destino final.