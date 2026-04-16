Migración y ATTT desarrollan operativo a motorizados en Albrook

Un operativo de tránsito y verificación migratoria se realizó en el sector de Albrook. Personal del Servicio Nacional de Migración y de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ejecutaron la diligencia, detectando a tres extranjeros que se encontraban realizando actividades sin contar con el permiso de trabajo correspondiente, así como a otra persona con su carné vencido.

”Estas situaciones fueron abordadas conforme a los procedimientos establecidos por la ley, como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de las normativas migratorias y laborales en el país”, informó en un comunicado el Servicio Nacional de Migración.

La institución aclaró que estos operativos se mantienen en desarrollo y se han extendido a diversas áreas de la ciudad capital, con el objetivo de reforzar los controles y promover el orden en materia migratoria.