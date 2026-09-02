Minsa confirma que el Centro de Salud de Escobal no cerrará y refuerza su seguridad

Autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), junto a la Policía Nacional y residentes del corregimiento de Escobal, en Colón, sostuvieron un encuentro para atender las necesidades del Centro de Salud Cirilo Escobar.

Durante la reunión, Yelkys Gill, directora general de Salud Pública del Minsa, confirmó que la instalación sanitaria no será cerrada y anunció el establecimiento de una hoja de ruta para su mejora integral. El plan busca fortalecer la atención médica, la infraestructura y la seguridad del recinto, el cual brinda servicios a pacientes de Escobal y a comunidades periféricas del sector del Lago Gatún.

Por su parte, el subcomisionado Hermógenes Argüelles confirmó que, por instrucciones de la Dirección General de la Policía Nacional, se reforzó la seguridad en la instalación de salud con presencia constante de agentes desde el pasado fin de semana.Durante la jornada se acordó conformar una mesa técnica intersectorial para dar seguimiento continuo a las necesidades de personal médico, mantenimiento, insumos, equipamiento e infraestructura.

Entre los compromisos inmediatos se estableció evaluar la incorporación de médicos generales, técnicos de laboratorio y personal de enfermería en los próximos meses, así como la coordinación con la fuerza pública para mantener vigilancia permanente diurna y nocturna, según detalló el despacho de prensa del Minsa en un comunicado.

En el área de infraestructura se pactó realizar una jornada de limpieza en las instalaciones y evaluar daños menores para su pronta reparación. Además, se articuló el trabajo con la Junta Comunal, jueces de paz y autoridades regionales para consolidar el esfuerzo intersectorial.Como parte del seguimiento, se fijó una próxima reunión para el 9 de octubre a fin de revisar los avances de las tareas asumidas. En el encuentro participaron también el representante de Escobal, Hugo Castro; la diputada suplente de Colón, Sara Magallón, y el director regional de Salud de Colón, Abraham Alvarado.