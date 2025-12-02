Minsa reporta 221 casos nuevos de dengue en una semana

A nivel nacional se registran 14,349 casos acumulados de dengue, es decir 221 casos, nuevos en comparación al informe anterior de la semana epidemiológica N°44 (26 de octubre al 1 de noviembre de 2025).

El Departamento de Epidemiología, del Ministerio de Salud (Minsa) informa que hasta la semana epidemiológica N°45 (2 al 8 de noviembre de 2025), 12,733 casos contabilizan sin signos de alarma, mientras que 1,517 con signos de alarma, 99 dengue graves y 1,393 pacientes que han requerido tratamiento intrahospitalario.

La región metropolitana encabeza la lista con 4,422 casos; seguido por la Región de San Miguelito con 2,527 casos; Panamá Oeste con 1,529; Panamá Norte con 1,347; Chiriquí con 848; Bocas del Toro con 805; Veraguas con 541; Los Santos con 503; Colón con 418; Panamá Este con 359; Herrera con 356; Darién con 326; Coclé con 284; Comarca Ngäbe-Buglé con 69; Kuna Yala con 15 casos.

Los casos confirmados por corregimientos se encuentran: Tocumen con 999 (Metropolitana); 24 de Diciembre con 868 (Metropolitana); Belisario Frías con 595 (San Miguelito); Belisario Porras con 543 (San Miguelito) y Ernesto Córdoba Campos con 364 (Panamá Norte).

La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 10 y 49 años.

En lo que va del 2025, se ha notificado un total de 24 defunciones. Las defunciones se registran en las regiones de Chiriquí 4; Bocas del Toro 4; Metropolitana 3; Darién 2; Panamá Este 2; Coclé 2; San Miguelito 2 y Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, Comarca Ngäbe Buglé y Colón con un deceso cada una.

El Ministerio de Salud sigue intensificado los operativos en todo el país a través del equipo de control de vectores para reducir los casos de dengue e insiste en la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, alrededor y dentro de las viviendas.

Así mismo insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.), y limpiar los alrededores de las casas con regularidad.

Entre los principales síntomas por dengue podemos mencionar: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores en los músculos y dolor ocular. Además, se recomienda a la población a no automedicarse y acudir a un centro de salud.