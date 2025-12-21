Minsa reporta 97 muertes por influenza en 2025 y más de 15 mil casos de dengue

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, divulgó las cifras correspondientes a la semana epidemiológica N.° 48, que abarca del 23 al 29 de noviembre de 2025, sobre influenza, infecciones respiratorias agudas, arbovirosis y otras enfermedades de vigilancia nacional.

En el informe, la entidad precisó que en la semana 48 “no se notifica defunción por influenza”, manteniéndose el acumulado del año en 97 fallecimientos. El Minsa detalló que del total de defunciones, el 86.6% (84) no contaba con vacuna contra la influenza y el 91.2% (89) presentaba factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunosupresión, afecciones neurológicas y problemas respiratorios. Se añadió además “una defunción con factor de riesgo de vapeo en adulto joven”.

El reporte indicó que “se han notificado 5 defunciones por influenza con coinfección”, de las cuales cuatro fueron con SARS-CoV-2 y una con COVID-19 y parainfluenza.

Sobre las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), el Ministerio informó que “los casos notificados en la semana actual es de 422”, con un acumulado anual de 19,348 casos entre bronconeumonías y neumonías.

En materia de arbovirosis, el Minsa informó que en la semana 48 “no se notifican casos de zika”, manteniéndose el año con dos diagnósticos. En cuanto al dengue, el acumulado nacional asciende a 15,098 casos, de los cuales 13,394 no presentan signos de alarma, 1,601 sí presentan signos de alarma y 103 son catalogados como dengue grave.

La chikungunya registra 31 casos acumulados en 2025.

En el caso de la leishmaniasis, se notificaron “10 casos en la semana actual”, alcanzando un total anual de 1,390. La malaria sumó “93 casos en la semana actual”, para un acumulado de 10,569. El informe recordó que se mantienen cuatro defunciones en 2025, todas mujeres entre 14 y 94 años, en las regiones de Panamá Este (2), Veraguas (1) y Darién (1).

Sobre el virus Oropouche, el Minsa indicó que en la semana 48 “no se notificó caso”, aunque se actualizó un caso correspondiente a semanas anteriores en Veraguas, para un total de 686 en lo que va del año.

En cuanto al hantavirus, no se reportaron casos en la semana. El acumulado anual es de 27 casos de fiebre por hantavirus y 21 casos del síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

La leptospirosis registra 86 casos en 2025, mientras que los diagnósticos de gusano barrenador en humanos ascienden a 111. Asimismo, para la semana 48 se notificó “un caso” de viruela símica (Mpox), alcanzando 16 acumulados hasta la fecha.