Minseg destina B/. 16.5 millones para saldar vigencias expiradas y compromisos con proveedores

Un desembolsó de B/.16.5 millones para cancelar vigencias expiradas y compromisos actuales con los proveedores realizará el Ministerio de Seguridad en los próximos días.

La institución informó que los fondos servirán para pagar compromisos pendientes que vienen incluso desde el año 2022.

En el desglose de pagos destaca el del Centro de Operación Regional de Colón del Minseg, que transferirá B/. 11,475,750 a Cable & Wireless Panamá por servicios acumulados entre enero de 2022 y diciembre de 2025.

La Policía Nacional saldará las facturaciones de aseo, energía eléctrica, telecomunicaciones y agua del 2024 por B/. 2,108,799 y las correspondientes al 2025 por B/. 1,860,000.

El Servicio Nacional Aeronaval pagará B/ 418,968 a la empresa Edemet por la facturación de octubre y noviembre de 2025. También cumplirá con Cable & Wireless Panamá por los meses de septiembre a noviembre por B/. 172,052 y a otro le pagará B/. 241,700.El Servicio Nacional de Fronteras cancelará B/. 198,000, correspondientes al consumo de energía eléctrica de octubre a diciembre de 2025.