Monseñor Ulloa: “Panamá necesita personas que no busquen brillar, sino servir”

Durante la homilía de este domingo, 26 de octubre, Monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado a trabajar juntos y con humildad en la transformación de un mejor Panamá.

Nuestro país no puede seguir cargando con la resignación de que “esto no lo cambia nadie”, expresó.

Destacó que, "Panamá necesita personas que no se crean perfectas, pero que estén dispuestas a mejorar; que no busquen brillar, sino servir".

"Hoy, Panamá está llamado a no conformarse con lo superficial, sino a dejarse transformar por la mirada de Dios. Solo así podremos salir del templo —como el publicano— llenos de paz y con la fuerza de construir un país nuevo, donde el amor y la justicia sean la verdadera medida de nuestra vida en común", dijo Monseñor.

"Esa frase nos ha robado la esperanza, nos ha hecho conformarnos con estructuras injustas y con una cultura que premia la astucia malintencionada y castiga la honradez. Pero somos un pueblo de fe, y la fe nos recuerda que con Dios nada es imposible", manifestó.

Añadió, “necesitamos humildad en la política, donde a menudo el orgullo cierra los oídos a la voz del pueblo. Necesitamos humildad en la familia, donde a veces la dureza de corazón rompe la convivencia. Necesitamos humildad en las escuelas, en los medios de comunicación, en la Iglesia. Menos orgullo y más empatía; menos palabras que dividan y más gestos que unan”

“El cambio que soñamos para Panamá empieza en el alma de cada panameño que decide vivir con verdad, justicia y solidaridad”, sentenció Ulloa.