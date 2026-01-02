MOP anuncia arranque de mantenimiento vial, puentes y grandes proyectos para el verano de 2026

El ministro de Obras Públicas José Luis Andrade aseguró que el 2026 iniciará con una fuerte ejecución de obras de infraestructura a nivel nacional, con énfasis en el mantenimiento de vías, reparación de puentes y el impulso de grandes proyectos que generarán miles de empleos.

“Estamos muy optimistas este 2026. Ya hemos licitado 28 de los 35 proyectos incluidos en el programa de licitación del MOP, por un monto superior a los 600 millones de dólares, sin incluir proyectos recuperados ni APP (Asociaciones Público-Privadas). Nuestra meta es que todos estos proyectos inicien obras”, afirmó el ministro ante periodistas.

Andrade explicó que uno de los ejes principales será el plan de parcheo, el cual se ejecutará de manera intensiva durante el verano tanto en la capital como en el interior del país. “Hemos implementado un programa intensivo y este verano proyectamos colocar más de 45 mil toneladas de mezcla asfáltica”, detalló.

En cuanto a la reparación de puentes, el titular del MOP confirmó que los trabajos ya están en marcha desde el punto de vista administrativo. “Esos trabajos ya están licitados, el contratista ya cuenta con la orden de proceder y esperamos que las obras inicien durante el verano. Queremos que todos los 28 proyectos licitados arranquen en esta temporada”, sostuvo.

Respecto al financiamiento, el ministro aseguró que existen las condiciones para cumplir con lo planificado. “Hay una excelente relación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el MOP. Contamos con los recursos necesarios para cumplir nuestras metas”, indicó.

Uno de los proyectos más relevantes, la carretera Panamericana, continúa avanzando según lo previsto. “Avanza de forma sostenida. En los próximos días de verano realizaremos una inspección. El Cuarto Puente sigue conforme al cronograma y esperamos iniciar este verano el intercambiador del Este, lo que permitirá sumar alrededor de 500 trabajadores adicionales”, explicó.

“En los próximos dos meses licitaremos siete proyectos más y en total, durante el año, se estarán licitando más de 30 proyectos. El MOP estará generando alrededor de 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos”, precisó.

Sobre el programa ´Tapahuecos´, el ministro subrayó que va más allá de soluciones temporales. “Ha sido muy eficiente. No se trata solo de tapar huecos, sino de rehabilitar tramos completos de la red vial nacional. En Tocumen había sectores donde no se hacía ningún trabajo desde hacía más de 10 años y ya hemos realizado dos intervenciones”, dijo.

Con información de José Andrade.