MP: Se ha logrado identificar a 11 víctimas de la invasión del 20 de diciembre

A la fecha, se ha logrado identificar por ADN a 11 víctimas de la invasión del 20 de diciembre de 1989, confirmó la fiscal superior del Ministerio Público (MP), Geomara Guerra.

La fiscal explicó que, “son 33 investigaciones, tenemos 24 casos pendientes. Pudimos identificar 11 víctimas, desde aquella (investigación) que se inició en 2022”.

Guerra explicó que han trabajado de manera coordinada con la Comisión 20 de diciembre de 1989. “Ellos nos han presentado los casos de las víctimas que están desparecidas; los familiares se han acercado a la Comisión ha solicitar la búsqueda”, expresó.

Detalló que, de la Comisión envían los casos a la Fiscalía, “donde se le recoge declaración a los familiares y se solicita la reapertura del expediente, si aparece en el Órgano Judicial”.