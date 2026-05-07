Mulino asistirá a la toma de posesión de Laura Fernández en Costa Rica

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de Laura Fernández Delgado, quien asumirá la Presidencia de ese país este viernes, 8 de mayo.

Mulino aseguró que también sostendrá reuniones bilaterales con otros mandatarios y líderes de la región. Adelantó que a las 9:00 a.m., de mañana, se reunirá con el rey de España Felipe VI.

En la ceremonia de traspaso de poderes, Rodrigo Chaves entregará la banda presidencial a Fernández para el periodo 2026-2030 en el Estadio Nacional, ubicado en San José.