Mulino: Hemos presentado 294 denuncias penales por mal manejo de los fondos de descentralización

La actual administración de gobierno ha presentado 294 denuncias penales sobre el mal manejo de los fondos de descentralización, anunció el presidente José Raúl Mulino.

“Los casos denunciados suman un monto de más de 213 millones de dólares, lo que involucra a 257 Juntas Comunales y 37 Municipios”, dijo el mandatario durante la conferencia de este jueves, 7 de agosto.

Mulino señaló que, “la actuación de la Autoridad Nacional de Descentralización se hizo de acuerdo con las normas del código de procedimiento penal, no es un invento, las denuncias se ha interpuesto donde deben presentarse en el Ministerio Público”.

Destacó que “el Ministerio Público, es la autoridad competente para investigar delitos, pero el apoyo de las auditorías en la Contraloría es un trabajo auxiliar”. “Se han revisado 65% de los informes de rendición de cuentas recibidos, de los cuales 53 casos han cumplido satisfactoriamente con los requisitos o han demostrado un buen uso de los fondos asignados”, añadió Mulino.