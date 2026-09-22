Mulino lleva “Café Presidente” a la conquista de Nueva York

El programa de resocialización Café Presidente, impulsado por el presidente José Raúl Mulino y la primera dama Maricel Cohen de Mulino, dio un salto internacional al establecer una alianza estratégica en el exclusivo sector de West Village, en Manhattan, con Arcane Estate Coffee, una de las cafeterías más reconocidas del mundo y dedicada a comercializar café netamente panameño.

Durante el evento oficial, celebrado en el marco de las actividades internacionales en Nueva York, el mandatario panameño, la primera dama y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, celebraron el inicio de un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a las primeras ex privadas de libertad que forman parte de esta iniciativa.

Alianza con proyección global

Arcane Estate Coffee, propietidad del panameño Edgar Acosta Masferrer y posicionada en el puesto 12 entre las mejores cafeterías del mundo, comenzó a entrenar a participantes del programa, conectándolas directamente con uno de los mercados más exigentes y exitosos de Estados Unidos, donde se promocionan granos de origen de Boquete y Volcán, incluyendo el prestigioso café Geisha.

La primera dama destacó el crecimiento exponencial de estos espacios de reinserción: al inicio de la actual gestión gubernamental, los talleres en centros penitenciarios no superaban las 15 personas, mientras que hoy más de 300 mujeres participan en programas como Café Presidente, Amasando con Amor, Estamos cosiendo y Remenditos.

Un modelo a replicar según la ONU

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, subrayó que el Plan Libertad, macroproyecto del cual forma parte la iniciativa cafetera, se enfoca en permitir que los privados de libertad conquisten la libertad desde el encierro a través de la formación laboral. El éxito e impacto de esta estrategia de seguridad nacional contra la reincidencia han captado la atención internacional, convirtiéndola en un modelo a replicar respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).