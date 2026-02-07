Municipio de Pinogana y Ruta del Este ofrecen 500 empleos a darienitas

En alianza con la concesionaria Ruta del Este (ISA Vías), la Alcaldía de Pinogana llevó a cabo una feria de empleo en Metetí con el objetivo de llenar más de 500 plazas de trabajo destinadas al proyecto de rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana Este. Esta convocatoria, según detalló la alcaldesa Nadine González, fue diseñada exclusivamente para residentes de la provincia de Darién, buscando que la mano de obra local sea la protagonista en el desarrollo de esta infraestructura clave para el país.

En un comunicado, informaron desde la entidad que el nuevo personal seleccionado se integrará específicamente a las labores del tramo tres, el cual comprende el trayecto desde Agua Fría hasta Yaviza. La obra total abarca una extensión de 246.2 kilómetros desde Pacora hasta Yaviza y contempla, además de la calzada, la rehabilitación de 60 puentes, la instalación de sistemas de drenaje, señalización moderna, paradas de transporte público, bahías de descanso y centros de control vial. Actualmente, el proyecto ya muestra avances visibles en su ejecución física a lo largo de la región.

La alcaldesa González subrayó que esta megaobra beneficiará a más de 145 mil panameños, impactando directamente en comunidades rurales, indígenas y sectores productivos del oriente del país. Más allá de la generación de empleos directos, se espera que la finalización de la carretera reduzca significativamente los tiempos de viaje, dinamice la producción agropecuaria y fortalezca el potencial turístico de Darién, consolidando la conectividad de la provincia con el resto del territorio nacional.