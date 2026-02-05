Navarro critica medidas legales contra grupos ambientales y pide retomar el diálogo por el caso Puerto Barú

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó su rechazo a las acciones legales emprendidas por el promotor del proyecto Puerto Barú contra dos organizaciones ecologistas, al considerar que estas medidas afectan el debate público sobre proyectos con impacto ambiental.

Navarro afirmó que las organizaciones ambientales cumplen un rol esencial en la democracia. “Porque pienso que las organizaciones ambientales, esta es mi opinión, las organizaciones ambientales tienen un papel crítico que jugar”, señaló Navarro.

“No me parece correcto que embargar los bienes, embargar las cuentas bancarias de dos grupos ecologistas beneficia en nada al diálogo nacional que tiene que haber sobre temas de vital importancia como son nuevos proyectos que van a tener un impacto ambiental”, dijo.

“Yo puedo estar en desacuerdo con su opinión en un momento dado. Es más, y lo he estado con ambos grupos, pero ambos grupos están liderados por personas que tienen el mejor interés de Panamá en mente”, añadió.

El ministro subrayó que los colectivos ambientales tienen derecho y deber de opinar sobre iniciativas que puedan afectar el entorno. “Hay que entender y hay que abrir la puerta y defender el derecho que tiene todo panameño expresar su opinión de una manera respetuosa”, expresó.

Indicó que además que “el derecho que tienen los grupos ambientales panameños y el deber que tienen de expresar su opinión sobre todos los proyectos que puedan afectar el ámbito nacional” debe ser garantizado.

Navarro cuestionó la vía judicial tomada por el promotor del proyecto. “No me parece que tratando de callarles o que poniéndoles pleitos se ayuda o se beneficia en nada el país”.

“Yo espero, sinceramente, es el llamado que quiero hacer, a que las partes se puedan entender y a que puedan retirarse estas demandas para que pueda haber un diálogo respetuoso entre la comunidad ambiental del país y aquellas empresas o entidades públicas o privadas que planteen proyectos de desarrollo”, concluyó.