Operación Cenit: Capturan a 11 personas por presuntos delitos financieros y blanqueo de capitales

El Ministerio Público informó sobre la ejecución de la Operación Cenit, desarrollada por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Según el Ministerio Público, hasta el momento 11 personas han sido aprehendidas por su presunta vinculación con delitos financieros y blanqueo de capitales, relacionados con un perjuicio económico de B/. 276,000.00.

La investigación se inició luego de que una víctima denunciara el hurto de su teléfono celular el pasado 14 de febrero de 2026, mientras se encontraba en el Parque Porras de Las Tablas, provincia de Los Santos.

De acuerdo con la información oficial, después del hurto del dispositivo móvil se realizaron una serie de transacciones desde la banca en línea de la cuenta bancaria de la víctima, por el monto antes señalado.

Como parte de la Operación Cenit, la Fiscalía realizó allanamientos y registros simultáneos en distintos puntos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, donde fueron ubicados indicios relacionados con la investigación.