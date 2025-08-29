Operación Eco: Cuatro capturados por hurto en Juan Díaz

Este viernes, 29 de agosto, fueron capturadas cuatro personas requeridas por su presunta relación a investigaciones por el delito contra el patrimonio económico en su modalidad de hurto y uso indebido de tarjetas.

Según el reporte policial, "las aprehensiones se efectuaron en el distrito de San Miguelito y los corregimientos de Tocumen y Ancón".

De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, estas personas se vinculan al hurto de pertenencias y posterior uso ilegal de tarjetas de créditos, hechos registrados en el corregimiento de Juan Díaz.

Los aprehendidos fueron trasladados para los trámites correspondientes.