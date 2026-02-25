Operación Emboscada deja dos capturados y 70 paquetes de presunta droga en Kuna Nega

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), detuvo a dos personas durante la Operación Emboscada, un despliegue dirigido contra el narcotráfico que permitió el decomiso de 70 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita.

Según el reporte oficial, el operativo se activó luego de la retención de un vehículo a la altura de la entrada de Kuna Nega, en un punto de control apoyado por unidades tácticas Linces. De acuerdo con el informe policial, tras coordinar con el Ministerio Público se procedió a verificar el vehículo, hallándose además un arma de fuego, dos proveedores y varias municiones.

Las autoridades informaron que la operación forma parte de las acciones focalizadas para enfrentar el tráfico de drogas en el país y sostuvieron que continuarán ejecutando este tipo de intervenciones para fortalecer la seguridad ciudadana.