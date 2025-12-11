Operación “Integral”: Capturan a representante, tesorero y un exfuncionario del MOP

Este jueves, 11 de diciembre, a través de la operación “Integral”, fueron aprehendidas cinco personas relacionadas a investigaciones por delitos contra la Administración Pública y otros, en diferentes casos, confirmaron del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con el MP, en el distrito de Nürüm, en la comarca indígena Ngäbe-Buglé se aprehendió al tesorero de la Junta Comunal de Cerro Pelado y al representante de la misma, por peculado de B/.204,272.08 por supuesta falsificación de firmas en cheques de los fondos de esa Junta Comunal.

En tanto, en Veraguas, se capturó a un empresario de 48 años, por su presunta vinculación con el delito de peculado; según la investigación, se le relaciona con el incumplimiento en la construcción de 741 unidades sanitarias básicas del programa de Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), en el corregimiento de Cañaveral en el distrito de Penonomé, afectación económica que asciende a B/.458,536.34, cuando recibe un desembolso del 20% del costo de la obra, según información del MP.

En Chiriquí, se aprehendió a una ciudadana por el delito de blanqueo de capitales, luego que se reportara que, de dos cuentas del Banco Nacional, dos funcionarias del Ministerio de Educación reflejaban recepción de fondos en efectivo, transferencia ACH y traspasos de personas naturales que figuraban en un listado de docentes durante el periodo 2022 a 2024.

Además, informaron que, en Pacora se localizó a un exfuncionario, del Ministerio Obras Públicas, que, en el 2022, se apoderó de 18 yardas de capa base, destinada para uso público. El acto delictivo lo hizo usando un documento alterado, para que se le diera el permiso de salida del recinto configurándose en los delitos de hurto y falsificación de documento.