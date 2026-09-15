Operación Rigor: cae presunto cabecilla de pandilla y otras seis personas en Colón

Un presunto cabecilla incluido en la lista de los Más Buscados y otras seis personas fueron aprehendidas durante la Operación Rigor, desplegada este martes en distintos puntos de la provincia de Colón contra un grupo presuntamente dedicado al pandillerismo.

La operación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en conjunto con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Entre los aprehendidos se encuentra Roberto Rivelino Vega Sánchez, quien, según informó la Policía Nacional, era requerido por su presunta vinculación con un delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

De acuerdo con las autoridades, Vega Sánchez estaría relacionado con un hecho de homicidio ocurrido el 10 de diciembre de 2025 en Altos de Los Lagos. Además, mantenía un requerimiento por su presunta vinculación con delitos relacionados con pandillerismo.

La captura se produjo como resultado de labores de inteligencia y durante los allanamientos realizados de manera simultánea en diferentes sectores de la provincia.

La Operación Rigor surge de una investigación iniciada en 2023 por la presunta existencia de un grupo criminal organizado que habría mantenido control territorial en sectores de Cativá, San Pedro B, San Pedro C y Altos de Los Lagos.

Según el Ministerio Público, las investigaciones vinculan al grupo con múltiples delitos graves, entre ellos homicidios relacionados con actividades de drogas, robos, hurtos y posesión ilícita de armas de fuego.

La Policía Nacional indicó que Vega Sánchez será puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.