Operativos del Plan Firmeza dejan 178 arrestados y 22 allanamientos en un día

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional reportó la aprehensión de 178 personas en diferentes puntos del país como parte del Plan Firmeza. Según la institución, “98 fueron por oficio, 58 por faltas administrativas, 16 en flagrancia y seis por microtráfico”.

Durante las operaciones se realizaron 22 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron 11 armas de fuego, junto con 2,773 municiones, 635 paquetes de droga, B/. 22.00 en efectivo, además de dos vehículos incautados y la recuperación de seis semovientes.

En materia de tránsito, la Policía informó que “se colocaron 1,111 infracciones”, entre ellas 138 por exceso de velocidad, 66 por luces no adecuadas, 14 por hablar por celular, 28 por licencias vencidas y 18 por embriaguez comprobada. Asimismo, 52 vehículos fueron remolcados por diversas causas.

Las autoridades reiteraron que estos operativos continuarán desarrollándose a nivel nacional para garantizar la seguridad ciudadana.