Oportunidad de empleos masivos en La Pintada: feria de reclutamiento atrae a miles en busca de trabajo en Cobre Panamá

Cerca de 2,000 personas se congregan este martes 28 de octubre en el municipio de La Pintada para participar en una feria de reclutamiento que representa una importante oportunidad laboral en la región.

El evento, organizado por los municipios de La Pintada, Omar Torrijos Herrera y Donoso, tiene como objetivo seleccionar personal para el plan de Preservación y Gestión Segura en la mina de Cobre Panamá. La jornada se desarrolla en las instalaciones del Municipio de La Pintada, desde las 9:00 a.m., hasta las 4:00 p.m.

Durante la feria, se ofertan plazas en más de 30 profesiones, incluyendo soldador industrial, mecánico, electricista, plomero y técnico en refrigeración, entre otros oficios técnicos y especializados.

Las autoridades han destacado que esta actividad forma parte del Plan de Preservación y Gestión Segura, por lo que no implica la reapertura de la mina, sino que busca mantener y asegurar la infraestructura existente.

El evento ha despertado un gran interés entre los habitantes de la región central, quienes ven en esta iniciativa una esperanza de empleo y desarrollo económico para sus comunidades.