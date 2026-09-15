Ordenan detención provisional a uno de los más buscados por delitos contra la DGI

A una persona que figuraba en la lista de los más buscados por su presunta vinculación con diversos delitos en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), y que fue aprehendida durante la operación “Espejismo”, se le decretó la medida cautelar de detención provisional, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Durante la audiencia de control, el Juzgado de Garantías declaró legal la aprehensión y admitió la imputación de cargos formulada por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales, imponiendo la detención preventiva mientras avanzan las investigaciones, detalló la institución.