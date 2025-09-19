$!Pachamama OBC impulsa la conservación de manglares

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> La fundación Pachamama se creó en el año 2022, en plena crisis de pandemia, con la única finalidad de mejorar las condiciones de los residentes de Punta Chame y brindar conciencia ciudadana en temas de conservación ambiental. <span class="mln_uppercase_mln">Pachamama, o 'Madre Tierra' en quechua, es una deidad femenina de la tierra y la fertilidad venerada por los pueblos andinos y amazónicos. Es una figura cultural central que representa un espíritu protector y dadora de vida a la naturaleza.</span>