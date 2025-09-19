$!Pachamama OBC impulsa la conservación de manglares

La Fundación Pachamama Punta Chame OBC está impulsando la conservación y recuperación de los manglares en el distrito de Chame, promoviendo acciones sostenibles junto a los habitantes de la comunidad.

Edwin García, presidente de la fundación, explicó que la organización busca fomentar los valores comunitarios a través de iniciativas enfocadas en la protección y recuperación de los manglares. En este sentido, destacó que “la fundación impulsa actividades vinculadas al desarrollo ambiental sostenible, las cuales se llevan a cabo mediante el fortalecimiento y empoderamiento de los residentes de Chame y comunidades aledañas”.

García añadió que otro de los propósitos es que sus miembros diseñen e implementen programas educativos y de conservación, lo que contribuye directamente a mejorar la calidad de vida en la comunidad. De igual forma, señaló que estas acciones buscan sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los manglares y fomentar iniciativas para su salvaguarda.

Educación y voluntariado: la clave del impacto

Domingo Ábrego, tesorero de la fundación, informó que cuentan con alrededor de 30 voluntarios de distintas profesiones que apoyan las actividades. Explicó que los lunes, martes y miércoles visitan colegios para educar a estudiantes, desde el nivel maternal hasta secundaria, sobre la importancia de los manglares y la protección de las tortugas marinas.

En cuanto al impacto, Ábrego detalló que han visitado más de 30 colegios, impartiendo charlas a un promedio de 7,000 estudiantes y docentes. Como parte de estas actividades, los estudiantes que visitan el sendero del manglar “La Ruta del Camarón” reciben cinco semillas de mangle para cultivarlas en viveros y, posteriormente, trasplantarlas en áreas devastadas.

Finalmente, el tesorero subrayó que el objetivo principal de esta misión es empoderar a las comunidades para que impulsen cambios en temas de protección ambiental, con la misión de promover la conciencia cívica y la participación ciudadana en la toma de decisiones.