Pacientes afectados por derrame de agroquímicos en Colón se encuentran estables y fuera de peligro

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó que los 28 pacientes que resultaron afectados tras un derrame de sustancias agroquímicas en el sector de Salamanca, provincia de Colón, se encuentran fuera de peligro tras recibir atención inmediata a través del sistema integrado de salud.

De acuerdo con el reporte oficial, el grupo de afectados estuvo compuesto equitativamente por 14 pacientes asegurados y 14 no asegurados, quienes fueron atendidos oportunamente para mitigar los efectos de la exposición a los químicos.

La mayor parte de los pacientes fue trasladada al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde completaron satisfactoriamente su periodo de observación clínica antes de ser dados de alta. Por su parte, un solo paciente recibió su egreso directo desde la policlínica tras la evaluación inicial.

A pesar de la mejoría general reportada, las autoridades de salud han emitido una recomendación de vigilancia médica estricta para todos los afectados durante las próximas 48 a 72 horas. Esta medida precautoria responde a la posibilidad de que puedan surgir complicaciones respiratorias tardías derivadas de la inhalación o contacto con el plaguicida.

El Ministerio de Salud reiteró su compromiso de velar por el bienestar de la población y aseguró que mantiene un seguimiento activo del evento para garantizar que los afectados no presenten secuelas tras el incidente.