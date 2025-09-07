Nacionales

Panamá concluye exitosa gira de trabajo en Japón

Panamá concluye exitosa gira de trabajo en Japón
Panamá concluye exitosa gira de trabajo en Japón
Redacción Web
07 de septiembre de 2025

Panamá culminó con éxito su gira de trabajo por Tokio y Osaka, con la participación de más de 300 empresarios y diplomáticos japoneses interesados en fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países. Durante una recepción en Osaka, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que Panamá es la mejor opción para que las empresas japonesas ingresen a Centro y Suramérica.

“Japón ha demostrado visión y compromiso al invertir en nuestro país. Ahora queremos atraer más empresas japonesas para que no solo exporten a través de Panamá, sino que produzcan, innoven y generen empleo directamente en nuestro territorio, consolidando a Panamá como su socio estratégico natural en América Latina”, señaló Mulino.

El mandatario destacó que Panamá ofrece un punto de entrada privilegiado a América Latina y el Caribe, con acceso a mercados que suman más de 320 millones de consumidores. Además, recordó que el país está asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, lo que potencia la proyección comercial para las empresas niponas.

Durante su gira, Mulino también participó en la Expo Osaka 2025, donde presentó a Panamá como un centro logístico global y un ejemplo de sostenibilidad. “Esta exposición ha sido un espacio único para mostrar las oportunidades que ofrece Panamá y estrechar lazos con socios estratégicos, proyectando nuestra visión de desarrollo inclusivo y respetuoso con el medio ambiente”, indicó.

En cuanto a temas de energía limpia y resiliencia climática, el presidente afirmó que Panamá busca convertirse en un referente regional en energías renovables y economía verde, aprendiendo de la experiencia japonesa en el manejo de residuos sólidos, transporte sostenible y tecnologías de captura de carbono.

El vicegobernador de Osaka, Yamaguchi Nobuhiko, participó en el acto y resaltó la relación bilateral de más de 120 años, destacando los acuerdos firmados por las cámaras de comercio de ambos países y la colaboración entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y dos empresas marítimas japonesas.

Con esta gira, Panamá refuerza su imagen como un destino estratégico para la inversión japonesa, el comercio y el desarrollo sostenible en la región.

Tags:
Panamá
|
trabajo
|
Japón
|
Ciudad de Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR