Panamá consolida presencia en el SICA

El ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos Guevara Mann, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) sobre los avances de la Secretaría General de ese organismo regional.

La delegación del SICA estuvo integrada por Ingrid Figueroa, directora ejecutiva; Carmen Marroquín, directora de Cooperación; Ana Leticia Aguilar Theissen, subsecretaria de la Integración Social Centroamericana (SISCA) y Héctor Lizárraga Otero, director técnico de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA).

Durante la reunión, se reconoció la labor realizada por Panamá en la Presidencia pro Tempore del SICA en el segundo semestre del 2025, con avances en materia económica, social, ambiental, de seguridad democrática y fortalecimiento institucional.

El ministro encargado Guevara Mann reiteró el compromiso de Panamá con una integración regional con enfoque humano, recordando que este año se conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, referente continental de integración, del multilateralismo y de la cooperación entre las naciones.

En ese contexto, celebró que tanto el SIESCA como COMTELCA tengan sus sedes en Panamá y los invitó, al igual que al SICA, a formar parte de esta celebración, como un espacio para reafirmar la vocación integracionista regional.

Los representantes del SICA informaron de los avances regionales en materia comercial, competitividad, movilidad y logística, y las capacitaciones institucionales en geociencias y el desarrollo energético sostenible.

En materia social, se conversó sobre el tema migratorio desde el retorno, la reinserción y la prevención con una perspectiva de derechos humanos.

También se dialogó sobre los programas que se desarrollan en el marco de la Alianza Centroamérica-Unión Europea, bajo la Presidencia pro Tempore de Panamá, y el posicionamiento del SICA como un bloque articulado, con una narrativa regional de cooperación, fortaleciendo los espacios de diálogo birregional para enfrentar los desafíos globales.