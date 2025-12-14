Panamá disfruta del Desfile de Navidad City Of Stars en la Calle 50

Arranca el Desfile de Navidad City Of Stars en la Calle 50 encabezado por el alcalde Mayer Mizrachi, acompañado de la banda Secundino Villarreal de la Villa de Los Santos y la carroza de la Alcaldía de Panamá I Stars PTY.A pesar de la lluvia, que cayó al inicio del desfile, miles de personas asistieron a la actividad para presenciar la participación de 92 delegaciones.

El evento comprende un recorrido de 3.5 kilómetros, desde la intersección de la Calle 50 y Calle Elvira Méndez de Bella Vista, hasta la Calle 75 Este, frente al Supermercado Rey de San Francisco, cuenta con tres bandas internacionales, 10 asociaciones culturales, 20 agrupaciones comunitarias infantiles invitadas, 30 carrozas navideñas, 100 cadenas de radio, televisión y plataformas digitales transmitiendo en vivo, 1,500 voluntarios, 3,500 vallas de contención para mantener el orden, 9,000 artistas: personajes, animadores y bailarines.

En materia de seguridad 15 instituciones gubernamentales estarán involucradas, 25 inspectores de microempresas y 5,000 agentes de vigilancia estarán en la ruta y aledaños.

Al menos cien niñas y niños indígenas, residentes en la Comarca Guna de Madungandí y en las Tierras Colectivas de Alto Bayano, fueron invitados este evento en la ciudad capital. Los menores, provenientes de las comunidades de Akua Yala, Piriatí Emberá e Ipetí Emberá, viajaron acompañados por madres y cuidadores, y manifestaron su entusiasmo por ser parte del desfile de Navidad, donde podrán apreciaron carros alegóricos decorados con luces, música navideña, personajes y sorpresas propias de esta época festiva.