Panamá inaugura primer centro para personas habitantes de calle en Las Garzas

El primer Centro de Atención Integral para Personas Habitantes de Calle (CAIPHAC) de Panamá abrió sus puertas este 22 de octubre en Las Garzas, con capacidad para atender a 250 personas: 150 hombres y 100 mujeres.

El centro brindará atención médica, psicológica y social a personas en situación de calle con problemas de drogodependencia que ingresen voluntariamente, con el objetivo de apoyar su rehabilitación y reintegración familiar y comunitaria.

Durante la inauguración, el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, informó que seis personas ya se encuentran en las instalaciones y que se espera el ingreso de otras 15. Además, señaló que el proyecto busca replicarse en otras regiones del país.

La iniciativa funciona mediante un convenio entre la Alcaldía de Panamá, el Arzobispado, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio de Salud (MINSA). El centro también cuenta con servicios de medicina, psicología, psiquiatría, trabajo social y acompañamiento espiritual.

Por su parte, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones para ofrecer nuevas oportunidades a las personas en situación de calle.

Como parte del proyecto, la Alcaldía implementará una plataforma digital de reconocimiento facial para facilitar la identificación y el registro de los beneficiarios, así como el seguimiento de sus casos.