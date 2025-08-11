Nacionales

Panamá lamenta la muerte del senador Miguel Uribe
ML | Miguel Uribe Turbay.
Redacción Web
11 de agosto de 2025

Este lunes, 11 de agosto, el Gobierno de la República de Panamá expresó sus condolencias al Gobierno de la República de Colombia, a la familia del señor Miguel Uribe Turbay y al noble pueblo colombiano por su lamentable fallecimiento.

“En este momento de dolor, el Gobierno panameño se une en solidaridad y respeto, reconociendo la trayectoria y el compromiso de Miguel Uribe Turbay con su país”, manifestaron en un comunicado.

Asimismo, condenaron enérgicamente “todo acto de violencia venga de donde venga, y reafirma la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática”.

La voz de Panamá se suma al clamor por la paz, la unidad y la justicia en Colombia y en toda la región.

