Panamá lanza la Mesa Consultiva de la Alianza por la Atención Primaria de Salud

El ministro de Salud, Fernando Boyd, junto a la embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ana Irene Delgado, encabezaron la ceremonia de lanzamiento de la Mesa Consultiva de la Alianza por la Atención Primaria de Salud en Panamá (Mesa APS-PAN), celebrada en la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Durante su intervención, Boyd expresó que: “Panamá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud como eje fundamental para garantizar un sistema más resiliente, equitativo y centrado en las personas, en consonancia con nuestras prioridades nacionales”.

Además, reiteró “el compromiso de trabajar junto a sus socios nacionales e internacionales para garantizar el acceso universal, equitativo y de calidad a los servicios de salud, fortaleciendo la atención primaria como pilar del bienestar de toda la población.”

La Mesa APS-PAN se oficializa como un espacio estratégico de coordinación entre el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

Su objetivo es fortalecer la atención primaria de salud en el país mediante la articulación técnica, la coherencia entre proyectos actuales y futuros, y la generación de sinergias entre actores nacionales e internacionales.