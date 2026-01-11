Panamá rechaza recuento electoral en Honduras

La República de Panamá anunció su adhesión al comunicado conjunto suscrito por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, en el que los países firmantes expresan su posición sobre la situación política y electoral en Honduras, tras las recientes decisiones adoptadas por el Ejecutivo de ese país.

En el documento publicado, los Estados firmantes expresan su “rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro que ordena un recuento general, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afectando la institucionalidad democrática”.

Asimismo, el pronunciamiento condena los hechos de violencia registrados en el contexto postelectoral y cualquier intento de alterar la voluntad popular expresada en las urnas. En ese sentido, subraya que “repudiamos también las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño”.

El comunicado destaca que “reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras, tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional que confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre”.

El comunicado conjunto fue suscrito por la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Costa Rica, la República de Ecuador, la República de Guatemala, la República del Paraguay, la República del Perú y la República Dominicana, y cuenta con la adhesión formal de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.