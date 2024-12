$!Panamá recuerda invasión del 20 de diciembre con homenajes

Con el objetivo de preservar la memoria colectiva y rendir homenaje a las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989, se han programado actividades conmemorativas esta semana.

Hoy harán un acto simbólico en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (UP), donde se develará una placa en memoria de los caídos. El evento comenzará a las 10:30 a.m. Mañana, se instalará una sesión informativa de la Comisión 20 de Diciembre en la Galería Manuel E. Amador Guerrero, frente a la Biblioteca Simón Bolívar, a las 10:00 a.m.

El 19 se efectuará un acto oficial en el Salón Azul de la Asamblea Nacional (AN), a partir de las 9:00 a.m.

El viernes 20, la conmemoración principal tendrá lugar en el Jardín de Paz, con la presencia de representantes del Órgano Ejecutivo, a las 7:00 a.m. Finalmente, la Alianza Pueblo Unido Por la Vida convocó a una marcha y concentración desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional, a las 9:00 a.m.