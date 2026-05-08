Panamá registra segundo caso importado de sarampión

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se ha confirmado un segundo caso importado de sarampión en una viajera internacional que ingresó recientemente al país por el aeropuerto de Tocumen, procedente de Costa Rica.

La confirmación fue realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) mediante las pruebas de laboratorio que se tienen protocolizadas para estos casos.

El caso corresponde a una segunda viajera internacional de 19 años, de nacionalidad suiza, con síntomas sospechosos compatibles con sarampión, entre ellos fiebre, exantema (erupciones en la piel), tos y secreción nasal.

El primer caso se detectó en un viajero internacional que recientemente ingresó al país por la frontera entre Costa Rica y la provincia de Bocas del Toro.

El primer caso corresponde a un ciudadano extranjero que visito México y varios países en Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Presentó síntomas compatibles con sarampión, entre ellos fiebre, exantema (erupciones en la piel), tos y secreción nasal, detallaron las autoridades sanitarias.

Ambos pacientes recibieron atención médica en un hospital privado.