Panamá se convertirá en el centro del diálogo climático birregional

Representantes de 33 países de América Latina y el Caribe se darán cita en Panamá el próximo 24 de marzo de 2026, como parte del Encuentro Anual de Euroclima 2026, una plataforma de alto nivel que impulsará el diálogo birregional en materia de acción climática y cooperación ambiental.

La apertura reunirá en la ciudad de Panamá a autoridades gubernamentales, organismos internacionales, agencias de cooperación, entidades financieras y delegaciones europeas y regionales. Participarán delegados de la Comisión Europea, embajadores de Estados miembros y equipos técnicos vinculados al programa, informaron los organizadores.

“Este espacio es propicio para conectar prioridades regionales, cooperación técnica y oportunidades de inversión vinculadas a la transición verde y justa. La elección de Panamá como sede responde a su rol como punto de encuentro regional para el intercambio político y técnico en temas climáticos”, explicó el departamento de comunicación del Ministerio de Ambiente.

El encuentro es organizado por el Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), junto con la Unión Europea —mediante la Dirección General de Asociaciones Internacionales y la Delegación de la Unión Europea en Panamá—, en línea con la Agenda de Inversiones Global Gateway.