Panamá será sede del ejercicio multinacional Panamax 2026

Panamá será sede de Panamax 2026, uno de los ejercicios multinacionales de seguridad más importantes del mundo, que reunirá a más de 12 países aliados y aproximadamente 1,500 miembros de instituciones policiales, informaron del Ministerio de Seguridad (Minseg).

El evento que se desarrollará del 6 de julio al 14 de agosto, tiene como objetivo de fortalecer la protección del Canal de Panamá y en la región.

Desde este lunes 18, hasta el 22 de mayo se realizará la reunión de planificación final para el ejercicio que incluye la participación de representantes de los diferentes países.

Como parte del desarrollo de Panamax, del 1 de julio al 31 de agosto se contará con el desplazamiento temporal de unidades navales, aeronaves y helicópteros de los países participantes, bajo coordinación y autorización del Estado panameño.

Por invitación del Gobierno de Panamá, esta nueva edición de Panamax reafirma el liderazgo del país en materia de cooperación internacional, seguridad hemisférica y defensa de una de las rutas comerciales más estratégicas para el mundo, según las autoridades de seguridad.

Argentina, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos entre otras naciones participarán en este importante ejercicio de cooperación.

El Gobierno Nacional reitera que este ejercicio se desarrolla en estricto respeto a la soberanía nacional, la neutralidad del Canal de Panamá y los principios de cooperación internacional que históricamente han caracterizado las relaciones de Panamá con las naciones aliadas.