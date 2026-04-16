Panamá solicitará apoyo de ingenieros de EE. UU. para atender problema de agua en Azuero

El ministro de Salud, Fernando Boyd, anunció que el Gobierno solicitará el respaldo de expertos de Estados Unidos para enfrentar el problema de larga data que afecta a la región de Azuero.

Boyd explicó que se aprovechará la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. para avanzar en un diagnóstico técnico integral que permita definir soluciones a corto, mediano y largo plazo.

“Aprovechando la presencia del US Army Corps of Engineer, están haciendo una reunión mañana temprano toda la estructura nuestra con la IDAAN y con el cuerpo de ingenieros del US Army para que nos puedan dar una idea de hacer un análisis, un diagnóstico del problema realmente a fondo y hacer un plan de tratamiento a mediano y largo plazo y a corto plazo para ver cómo resolvemos ese tema, que es un tema de hace muchísimas décadas, pero que todavía yo siento que no hay un control o un diagnóstico muy preciso de lo que hay que desarrollar”, expresó el ministro ante periodistas.

No obstante, destacó que ya se han tomado algunas medidas inmediatas para mitigar la problemática.

“Entonces, mientras tanto, ya se han perforado más de 60 pozos en la región”, afirmó Boyd.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. es una agencia federal del Departamento de Defensa estadounidense especializada en servicios de ingeniería tanto militar como civil. Entre sus principales funciones se encuentran el control de inundaciones, la navegación, la construcción de infraestructura, la gestión ambiental y la respuesta ante desastres, con operaciones a nivel nacional e internacional.