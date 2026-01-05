Parques del distrito capital mantendrán sus decoraciones temáticas durante un año

La Alcaldía de Panamá anunció que durante un año permanecerán encendidas las luces temáticas en el Parque Norte, en Chilibre, con el tema: Tierra Jurásica; el Parque Villa Catalina, de Don Bosco, con el tema: Mundo Marino; Parque Rotonda, La Siesta, de Tocumen con Gamer; Heliodoro Patiño, de Juan Díaz, y el parque Eduardo Vallarino, de Betania, con Capitales del Mundo.

A través de la Dirección de Cultura y en coordinación con las Juntas Comunales, se encargarán del mantenimiento y tomarán estos espacios para presentaciones artísticas para el deleite de las familias, generando actividad económica para microempresarios de las zonas, informó la institución.