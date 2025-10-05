Policía Nacional aprehende a joven por detonaciones en Belisario Porras

La Policía Nacional informó que en el corregimiento de Belisario Porras, en San Miguelito, aprehendieron a un ciudadano de 21 años presuntamente involucrado en varias detonaciones en la zona.

"Durante el operativo se decomisó un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y tres municiones. Esta acción se enmarca dentro del Plan Firmeza, que busca garantizar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos en el área", señaló la Policía Nacional.

La institución añadió que continúa con las investigaciones y reiteró el llamado a la población a colaborar y denunciar cualquier actividad sospechosa en sus comunidades.