Policías jubilados marchan hacia la Asamblea, exigen pago de prima de antigüedad

Un grupo de policías jubilados protestan este jueves, 11 de septiembre, con una marcha hacia la Asamblea Nacional, donde solicitarán que se les incluya el pago de la prima de antigüedad en el presupuesto 2026.

Los manifestantes salieron de las inmediaciones de la Policía Nacional en Ancón hacia el palacio Legislativo.

Una de las voceras de los jubilados indicó que las acciones son pacíficas y que, en el interior del país, otro grupo se concentrarían a manifestarse en la vía Interamericana en el puente sobre el río Risacua, en Chiriquí.