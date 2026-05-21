Presidente Mulino felicita a Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que Ilya Espino de Marotta será la nueva administradora del Canal de Panamá, y destacó que la felicitó formalmente por su designación. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario reafirmó el compromiso de su administración de trabajar de manera coordinada con la vía interoceánica en proyectos estratégicos que impulsen la generación de empleo, la prosperidad y el progreso para todos los panameños.

El pronunciamiento del mandatario se dio poco después de que la Junta Directiva del Canal de Panamá hiciera oficial el nombramiento de Espino de Marotta, quien asumirá el cargo por un período de siete años a partir de septiembre de 2026, fecha en la que culminará la gestión del actual administrador, Ricaurte Vásquez.

Por su parte, Espino de Marotta, quien se desempeña actualmente como subadministradora de la vía marítima, confirmó a los medios de comunicación que conoce a la perfección los proyectos prioritarios y los desafíos que debe afrontar el Canal. La nueva administradora detalló que la agenda institucional se mantendrá firme en objetivos clave como el desarrollo del proyecto hídrico de Río Indio, el crecimiento integral de la ruta y la consolidación del corredor logístico.

Asimismo, destacó que se potenciará el uso del ferrocarril mediante un corredor en el área Oeste y se impulsará el desarrollo de dos puertos adicionales, con el fin de permitir un mayor trasbordo de carga sin necesidad de transitar directamente por la vía, abriendo espacio a otros segmentos de negocio y asegurando que Panamá se mantenga como el núcleo más importante para el comercio marítimo internacional.