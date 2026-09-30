Presidente Mulino recibe a altos delegados del Estado de Qatar

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles en su despacho a una alta representación del Estado de Qatar, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammed bin Abdulaziz Saleh Al Khulaifi, junto al embajador en Panamá, Ahmed bin Mohamed Al-Dehaimi; el director del Fondo de Qatar para el Desarrollo, Fahad Bin Hamad Al-Sulaiti; Abdullah Hamad Al-Nuaimi y Ahmed Mohammed Al-Sada, quienes expresaron su disposición inmediata para estrechar los lazos de amistad, cooperación y negocios con el país.

Durante el encuentro, la delegación catarí manifestó su interés en colaborar con los planes nacionales en materia energética. Por su parte, el presidente Mulino expuso las iniciativas estratégicas impulsadas a través de la Autoridad del Canal de Panamá, entre las que destacan la construcción de un gasoducto, el reservorio multipropósito de Río Indio y el desarrollo de nuevos puertos.

La reunión marca un hito en el acercamiento bilateral para explorar oportunidades de inversión directa y cooperación mutua en sectores clave como la infraestructura y la energía. Junto al mandatario participaron el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el vicecanciller Carlos Hoyos y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.