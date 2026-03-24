Presidente Mulino recibe cartas credenciales de cinco nuevos embajadores

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó hoy el acto protocolar de recepción de cartas credenciales de los nuevos representantes diplomáticos de Italia, Cuba, Argelia, Finlandia y la República Checa. En compañía del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, el mandatario recibió los documentos oficiales que acreditan formalmente a estos diplomáticos como los voceros de sus respectivas naciones ante el Gobierno panameño.

Durante el encuentro en la sede de la Presidencia, el jefe del Ejecutivo dedicó un espacio individual a cada embajador para conversar sobre temas de interés mutuo y agendas bilaterales. El intercambio permitió reafirmar la disposición del istmo para colaborar en proyectos conjuntos y fortalecer los lazos de amistad con las naciones representadas, subrayando el rol de Panamá como un centro de conexión diplomática en la región.

La jornada inició con la recepción de Giuditta Giorgio, embajadora de Italia, seguida por el representante de Cuba, Orestes Pérez Pérez. Posteriormente, el presidente Mulino recibió a Messaoud Mehila, embajador de la República Argelina Democrática y Popular, quien ejerce sus funciones desde México con concurrencia en Panamá, marcando la importancia de la relación con el continente africano.

El acto concluyó con la presentación de las embajadoras de Finlandia, Eija Rotinen, y de la República Checa, Lenka Pokorná. Ambas diplomáticas mantienen su residencia oficial en Colombia y actúan como concurrentes para Panamá, cerrando así un ciclo de acreditaciones que diversifica la presencia de la Unión Europea y el norte de Europa en la política exterior panameña.