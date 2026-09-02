Presidente Mulino viajará a Ecuador para consolidar agenda de comercio, migración y seguridad con Daniel Noboa

El presidente José Raúl Mulino viajará este viernes 4 de septiembre a Guayaquil, donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo Daniel Noboa Azin, presidente constitucional de la República del Ecuador. Se prevé que ambos líderes aborden asuntos prioritarios de la agenda bilateral como comercio, inversión, migración y seguridad, informó la oficina de prensa de la Presidencia de la República.

La llegada del mandatario a la Base Aérea Simón Bolívar está programada para las 10:30 a. m. En el lugar será recibido por Roberto Kuri, canciller de la República del Ecuador, junto a los embajadores de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, y de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo.Acompañan al jefe de Estado la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio e Industrias, Javier Martínez Acha y Julio Moltó, respectivamente, así como Jorge Vallarino, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

De manera paralela al encuentro presidencial, se efectuará una reunión entre el ministro Moltó y Sonsoles García, ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, en la cual suscribirán el Acuerdo de Alcance Parcial entre ambas naciones.

Por su parte, los cancilleres Martínez Acha y Roberto Kuri Pesantes firmarán un acuerdo interinstitucional para el intercambio de información migratoria.Tras culminar la agenda de trabajo, el presidente Mulino y su comitiva retornarán a Panamá la tarde del mismo viernes.