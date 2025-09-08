Presunto maltrato escolar genera alarma en Los Algarrobos Arriba, Chiriquí

Una denuncia por presunto maltrato escolar alertó a la comunidad educativa en Los Algarrobos Arriba, Chiriquí, luego de que un padre de familia asegurara que su hijo fue inmovilizado con cinta adhesiva dentro del salón de clases.

Según el relato difundido por TVN Noticias, el menor habría sido sujetado en varias ocasiones por su docente, situación que le habría generado temor y rechazo a asistir a la escuela.

Por su parte, la directora del plantel reconoció ante medios locales que “solo se le puso un tape para que se quedara tranquilito”, comentario que ha avivado la controversia entre padres, docentes y vecinos de la zona.

Metro Libre contactó al Ministerio de Educación (Meduca) para conocer cómo avanzan las investigaciones y sobre las posibles implicaciones, sin embargo, no han dado respuestas.