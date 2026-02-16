Pronostican cielo nublado y lluvias en territorio nacional

El Instituto de Meteorología e Hidrología (IMHPA) informó que este lunes, 16 de febrero de 2026, se espera un día con cielo parcialmente nublado a despejado en gran parte de la vertiente del Pacífico, excepto en la parte Oriental, donde se prevén lluvias con tormentas, principalmente en el sector de la frontera y Panamá Este, donde es probable que amanezca con algunas lluvias aisladas. En la tarde, las lluvias con tormenta se mantendrán en la parte Oriental y Panamá Este, y no se descartan aguaceros aislados en la región metropolitana y parte Occidental de Chiriquí.En la noche, se esperan condiciones estables en gran parte del país, aunque se prevén algunas lluvias hacia sectores de Bocas del Toro, Costa Abajo de Colón y nublados hacia sectores de Darién. Las temperaturas máximas estarán entre 32ºC y 35ºC en la parte central y Occidental, mientras que las mínimas estarán entre 18ºC y 24°C.Los índices de radiación ultravioleta estarán extremos en la región central y Occidental del Pacífico, y altos a muy altos en el resto del país. En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén favorables en la vertiente del Pacífico, Caribe Occidental y Caribe central, aunque se recomienda precaución en la vertiente del Caribe Oriental debido a corrientes de resacas o rompientes.