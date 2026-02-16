Pronostican cielo nublado y lluvias en territorio nacional

El Instituto de Meteorología e Hidrología (IMHPA) informó que este lunes, 16 de febrero de 2026, se espera un día con cielo parcialmente nublado a despejado en gran parte de la vertiente del Pacífico, excepto en la parte Oriental, donde se prevén lluvias con tormentas, principalmente en el sector de la frontera y Panamá Este, donde es probable que amanezca con algunas lluvias aisladas.

En la tarde, las lluvias con tormenta se mantendrán en la parte Oriental y Panamá Este, y no se descartan aguaceros aislados en la región metropolitana y parte Occidental de Chiriquí.

En la noche, se esperan condiciones estables en gran parte del país, aunque se prevén algunas lluvias hacia sectores de Bocas del Toro, Costa Abajo de Colón y nublados hacia sectores de Darién. Las temperaturas máximas estarán entre 32ºC y 35ºC en la parte central y Occidental, mientras que las mínimas estarán entre 18ºC y 24°C.

Los índices de radiación ultravioleta estarán extremos en la región central y Occidental del Pacífico, y altos a muy altos en el resto del país. En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén favorables en la vertiente del Pacífico, Caribe Occidental y Caribe central, aunque se recomienda precaución en la vertiente del Caribe Oriental debido a corrientes de resacas o rompientes.